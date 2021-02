Kiel

IHK: Zweite Corona-Welle verschlechtert Stimmung

04.02.2021, 12:18 Uhr | dpa

Die zweite Welle der Corona-Pandemie hat die Stimmung der Wirtschaft in Schleswig-Holstein verschlechtert. Belastet seien vor allem konsumnahe Branchen, sagte die Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein, Friederike C. Kühn, am Donnerstag bei der Vorstellung des IHK-Konjunkturberichts für das vierte Quartal 2020. Der Konjunkturklimaindex der IHK sank von 98,2 auf 95 Punkte und blieb deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt von 110,5 Punkten.

"Seit wir unsere Umfrage am 12. Januar geschlossen haben, hat sich die Situation in vielen Branchen dramatisch verschlechtert", sagte Kühn. Die Wirtschaft brauche jetzt ein Konzept der Politik und Planungssicherheit.

Für die Konjunkturumfrage im vierten Quartal wurden nach Angaben der IHK Schleswig-Holstein rund 3400 Unternehmen angeschrieben. 951 Betriebe beteiligten sich, das entspricht einer Rücklaufquote von 26 Prozent. Die IHK Schleswig-Holstein ist die Arbeitsgemeinschaft der drei Industrie- und Handelskammern Flensburg, Kiel und Lübeck.