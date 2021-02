Kiel

Dritter Corona-Impfstoff am Samstag erwartet

05.02.2021, 16:22 Uhr | dpa

Der Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca soll am Samstag erstmals in die Bundesländer geliefert werden. Wie aus Angaben des Bundesgesundheitsministeriums vom Freitag hervorgeht, sind für Schleswig-Holstein zunächst 12 000 Dosen vorgesehen. Demnach sollen in den drei Wochen darauf 14 400, 36 000 und 50 400 Dosen folgen.

Vom Biontech/Pfizer-Impfstoff wurde für Montag/Dienstag die nächste Lieferung mit 23 400 Dosen angekündigt sowie für die beiden Wochen danach 29 250 und 35 100. Hinzu kommen bis zum Ende nächster Woche 6000 Dosen von Moderna. Bis vergangenen Dienstag hat der Norden den Angaben zufolge insgesamt 149 325 Dosen bezogen.

Laut Robert Koch-Institut wurden im Land bis einschließlich Donnerstag 118 739 Dosen verimpft. Mit 3,3 Prozent ist die Quote bei den Erstimpfungen die dritthöchste in Deutschland, nach Mecklenburg-Vorpommern (3,7) und Rheinland-Pfalz (3,5).