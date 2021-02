Kiel

Virtueller Fachtag zum Distanz-Lernen in Schleswig-Holstein

06.02.2021, 13:38 Uhr | dpa

Auf einer virtuellen Fachtagung haben am Samstag Vertreter von Schulen, Politik, Wissen-, Eltern- und Schülerschaft über Qualitätsstandards für das Distanzlernen diskutiert. "Es geht heute nicht nur darum, die Arbeit der vergangenen Monate zu analysieren. Vor allem wollen wir gemeinsam das Lernen in der Distanz weiterentwickeln", sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU), die auch an der Veranstaltung teilnahm, in einer Mitteilung.

Diskutiert wurden zudem die Ergebnisse einer Blitzumfrage, die das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) nach den Distanzlern-Übungstagen am 7. und 8. Januar durchgeführt hatte. Rund 30 000 Befragte, unter denen sich größtenteils Eltern und Schüler befanden, hatten im Zuge der Umfrage von ihren Erfahrungen während der beiden Tage berichtet. Erhoben wurde unter anderem, welche Plattformen genutzt wurden, auf welchem Weg der Lernstoff bereitgestellt wurde und wie Lehrer und Schüler in Kontakt getreten waren.

Eine wissenschaftliche Evaluation des Distanzlernens anhand einer repräsentativen Stichprobe von Schulen soll nun in Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik erfolgen.