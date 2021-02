Kiel

Förderprogramm für Batteriespeicher stark nachgefragt

09.02.2021, 13:54 Uhr | dpa

Das Förderprogramm des Landes Schleswig-Holstein für Batteriespeicher stößt nach Darstellung des Energieministeriums auf große Resonanz. Mehr als 1000 Bürger hätten innerhalb weniger Wochen einen Förderantrag gestellt, teilte das Ressort am Dienstag mit. Damit könnten demnächst mehr als 1000 neue Stromerzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien mit gefördertem Batteriespeicher in Betrieb gehen.

Wer noch einen Zuschuss von maximal 2200 Euro zu einer entsprechenden Investition in den Klimaschutz erhalten möchte, sollte seinen Antrag schnellstmöglich stellen: Das Förderbudget von 2,5 Millionen Euro werde infolge der großen Nachfrage in Kürze aufgebraucht sein.

"Die Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-Holstein zeigen, wie engagierter Klimaschutz ganz konkret gemeinsam überall im Land vorangebracht werden kann", sagte Energieminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). "Auch mit der Neuauflage des Klimaschutz-Förderprogramms haben wir Millionen Euro private Investitionen in grüne Zukunftstechnologien ausgelöst." Inzwischen sei absehbar, dass das Klimaschutz-Förderprogramm bereits in der nächsten Woche geschlossen werden dürfte. Die bislang vorgesehenen Fördermittel seien dann ausgeschöpft.