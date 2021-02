Kiel

Mann täuscht Tod in Ostsee vor - Urteil erwartet

10.02.2021, 01:19 Uhr | dpa

Im Prozess um einen vorgetäuschten Tod auf der Ostsee will das Kieler Landgericht heute das Urteil gegen ein Ehepaar aus Kiel verkünden. Die beiden müssen sich wegen gemeinschaftlich begangenen versuchten Versicherungsbetrugs verantworten. Die Anklage wirft dem 53-jährigen Mann und dessen gleichaltriger Ehefrau vor, 14 Risiko-Lebens- und Unfallversicherungen abgeschlossen zu haben, um im Todesfall 4,1 Millionen Euro zu kassieren.

Die Staatsanwältin beantragte für den 53-Jährigen vier Jahre Haft und für seine Frau zwei Jahre und zehn Monate. Das Verfahren gegen die mitangeklagte 87-jährige Mutter wurde abgetrennt. Die Verteidiger plädierten in allen Fällen auf Freispruch. Demnach blieb das Paar bei der Umsetzung des Tatplans in straflosen Vorbereitungshandlungen stecken. Das Gericht ließ bereits in einem rechtlichen Hinweis erkennen, dass es in nur einem Fall zu einer Verurteilung und in 13 Fällen zu Freisprüchen kommen könnte.