Sturm wütet weiter

Fernverkehr in Norddeutschland steht teilweise still

10.02.2021, 07:35 Uhr | dpa

Sturm Tristan hat im Norden von Deutschland zwar nicht für die angekündigten Schneemassen gesorgt, hat aber trotzdem Auswirkungen auf Norddeutschland – und das vor allem für Bahnreisende.

Bahnreisende in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich nach Schneefällen am Mittwoch auf Einschränkungen einstellen. Zwischen Hamburg und Kiel, Hamburg und Lübeck sowie zwischen Hamburg und Westerland verkehren keine Fernverkehrszüge, wie die Deutsche Bahn am Morgen mitteilte.



Geplante Reisen sollten mindestens eine Stunde vor Fahrtbeginn überprüft oder auf einen anderen Tag verschoben werden. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Störungen zu beheben. Aktuell seien Teams zu Erkundungsfahrten unterwegs, um die Weichen zu überprüfen, sagte ein Sprecher der Bahn. Im Nahverkehr gab es zunächst keine größeren Probleme.