Kiel

Weitgehend freie Fahrt auf Straßen in Schleswig-Holstein

10.02.2021, 07:42 Uhr | dpa

Ein Auto fährt am frühen Morgen in Ufernähe der Ostsee auf einer Straße. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Start in den Berufsverkehr ist am Mittwochmorgen in weiten Teilen Schleswig-Holsteins ruhig verlaufen. Es liege zwar Schnee und die Straßen seien teilweise vereist, sagte ein Sprecher der Polizei West. Zunächst habe es aber keine Glätteunfälle gegeben. Das bestätigte auch das Polizeipräsidium Mitte. "Wir sind glimpflich davon gekommen, hoffentlich bleibt das auch so", sagte ein Sprecher. Die Straßen seien frei und befahrbar. Autofahrer sollten dennoch ihr Tempo an die witterungsbedingten Gegebenheiten anpassen.