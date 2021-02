Kiel

Muskelfaserriss: Holstein Kiel vorerst ohne Stürmer Serra

18.02.2021, 17:27 Uhr | dpa

Bittere Nachricht für Holstein Kiel: Der Dritte der 2. Fußball-Bundesliga muss im Top-Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth auf Angreifer Janni Serra verzichten. Der 22 Jahre alte Stürmer hat einen Muskelfaserriss in der Wade erlitten. Er fehlte am Donnerstag im Training und wird den Störchen vorerst nicht zur Verfügung stehen.

"Wir haben diese Saison einen breiten Kader, das zeichnet uns aus. Jeder, der bisher reingekommen ist, konnte überzeugen", sagte Abwehrspieler Stefan Thesker dem "Sportbuzzer" am Donnerstag zu Serras Ausfall. Das Pech des siebenmaligen Saisontorschützen trifft die Norddeutschen doppelt hart. Denn ihnen fehlt im Verfolger-Duell beim Tabellenvierten aus Fürth am Montag (20.30 Uhr/Sky) in Fin Bartels (Gelbsperre) noch ein weiterer wichtiger Offensivakteur.