Kiel

Versuchter Mord in Pflegeheim: Urteil erwartet

19.02.2021, 01:41 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in der Hand. Foto: picture alliance / David Ebener/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Im Prozess um eine lebensgefährliche Hammerattacke in einem Pflegeheim in Wahlstedt wird heute (ab 9.00 Uhr) das Urteil am Kieler Landgericht erwartet. Die Anklage wirft einem 24-jährigen Altenpfleger vor, im Juli 2020 hinterrücks mit einem Schlosserhammer auf den Kopf einer jungen Kollegin eingeschlagen zu haben. Die Frau erlitt ein offenes Schädelhirntrauma. (Az.: 592 Js 42673/20)

Die Staatsanwaltschaft beantragte sechs Jahre Freiheitsstrafe und die dauerhafte Unterbringung des psychisch auffälligen Mannes in der geschlossenen Psychiatrie. Auch der Verteidiger befürwortete die Unterbringung seines Mandanten in der forensischen Psychiatrie. Er hielt nach dreitägiger Beweisaufnahme gefährliche Körperverletzung für erwiesen. Ein Gutachter hatte den Angeklagten als unberechenbar und gefährlich für die Allgemeinheit bezeichnet.