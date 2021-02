Kiel

Landtag berät über Kinderschutz und über das jüdische Leben

25.02.2021, 02:47 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Landtag diskutiert heute darüber, wie Kinder im Norden besser vor sexualisierter Gewalt geschützt werden können. Die Koalition hat bereits 140 000 Euro für Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt in Schulen im Haushalt für das laufende Jahr verankert. Die SPD fordert jedoch ein Landespräventionsprogramm in Höhe von 350 000 Euro. Am Nachmittag befassen sich die Abgeordneten mit dem jüdischen Leben im Norden. Vor 1700 Jahren wurde erstmals dokumentiert, dass Juden im Gebiet des heutigen Deutschland leben.