Kiel

Minister Buchholz fordert rasche Öffnung des Einzelhandels

25.02.2021, 14:09 Uhr | dpa

Vor der Konferenz der Wirtschaftsminister am Freitag verlangt Schleswig-Holsteins Ressortchef Bernd Buchholz eine rasche Öffnungsperspektive für den Einzelhandel. Es werd immer schwerer verständlich und vermittelbar, dass der Einzelhandel weitgehend geschlossen bleiben soll, sagte der FDP-Politiker am Donnerstag in Kiel. Sollte angesichts noch zu hoher Corona-Werte eine rasche Öffnung des Einzelhandels nicht möglich sein, müsse das Click&Meet-System als Minimallösung für die Branche zügig bundesweit eingeführt werden. Dabei wird für Einkauf und Beratung in einem ansonsten geschlossenen Geschäft ein Termin vereinbart.

Angesichts von Maskenpflicht, Hygienekonzepten samt Kontakterfassung und Flächenbeschränkungen sei das Infektionsrisiko maximal überschaubar, sagte Buchholz. Einige Länder wollen dies Anfang März auch einführen. Buchholz möchte hierfür eine bundesweite Regelung und eine Einführung auch im Norden so schnell wie möglich.