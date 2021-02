Kiel

Polizeirecht und Corona-Management im Fokus des Landtags

26.02.2021, 02:50 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Landtag will heute ein neues Polizeirecht verabschieden. Neben strengeren Regeln für die Polizeiarbeit mit Informanten aus kriminellen Kreisen betrifft eine weitere Änderung den Umgang mit Gewalttätern. Sie können künftig bis zu vier Wochen aus der Wohnung verwiesen werden. Bei häuslicher Gewalt sollen Opfer damit genügend Zeit bekommen, rechtliche Schritte einzuleiten.

Im Fokus des Parlaments stehen zudem die Beratungen von Bund und Ländern am 3. März über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Die SPD fordert, dass Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Position der Landesregierung vor der Ministerpräsidentenkonferenz im Parlament erläutert. Unter anderem will die Oppositionsfraktion wissen, welche Schritte von der Regierung seit den vergangenen Beratungen zur Einführung eines bundesweiten beziehungsweise norddeutsche Stufenplans für Lockerungen unternommen wurden.