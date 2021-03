Kiel

Deutlich weniger Privatinsolvenzen im Norden

02.03.2021, 12:09 Uhr | dpa

Die Amtsgerichte in Schleswig-Holstein haben im vergangenen Jahr über insgesamt 1859 Anträge auf Verbraucherinsolvenz entschieden. Das waren 40 Prozent weniger als im Jahr zuvor, wie das Statistikamt Nord am Dienstag berichtete. Die Behörde verwies darauf, dass viele Privatleute wegen der angekündigten Verkürzung des sogenannten Restschuldbefreiungsverfahrens den Antrag hinausgezögert hätten. Die Verfahrensdauer werde von sechs auf drei Jahre verkürzt, erläuterte eine Sprecherin. Mit dieser Gesetzesänderung können Verbraucher schneller schuldenfrei werden.

In 1819 Fällen wurde das Insolvenzverfahren eröffnet, einmal wurde der Antrag mangels Masse abgewiesen. 39 Anträge mündeten in einen Schuldenbereinigungsplan, über den ein Schuldner seinem Gläubiger ein Zahlungsangebot macht. Die insolventen Verbraucher schuldeten ihren Gläubigern knapp 75 Millionen Euro - ein Rückgang von 35 Prozent. Die Forderungen der Gläubiger pro insolventer Person stiegen um knapp acht Prozent auf gut 40 000 Euro. Gründe für die starke Zunahme konnte das Statistikamt nicht nennen.

Am häufigsten wurden mit 285 Verfahren Verbraucherinsolvenzen im Kreis Pinneberg gemeldet. Im Kreis Stormarn und in der kreisfreien Stadt Flensburg wurden dagegen nur für 65 beziehungsweise 67 Verbraucher Insolvenzanträge entschieden. Im Kreis Stormarn waren die Verbraucher auch relativ mit 27 Insolvenzen pro 100 000 Einwohner am seltensten von einer Insolvenz betroffen. Am höchsten war die Insolvenzquote in der kreisfreien Stadt Neumünster mit 117 und im Kreis Schleswig-Flensburg mit 114 Insolvenzen pro 100 000 Einwohner. Die Quote für das ganze Land betrug 64.