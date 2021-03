Kiel

Wohngeld: Große regionale Unterschiede bei den Mieten

03.03.2021, 11:03 Uhr | dpa

In Schleswig-Holstein sind die von Wohngeldempfängerhaushalten gezahlten Mieten regional sehr unterschiedlich. So sind sie im Hamburger Umland und in der Landeshauptstadt Kiel Ende 2019 am höchsten gewesen. Die Miete betrug für eine 40 bis unter 60 Quadratmeter große Wohnung im Durchschnitt landesweit 395 Euro, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Am höchsten waren dabei die Mieten in den Kreisen Pinneberg (432 Euro), Stormarn (430 Euro) und Segeberg (424 Euro) sowie in Kiel (417 Euro). Vergleichsweise geringe Mieten waren insbesondere in den Kreisen Schleswig-Flensburg (357 Euro) sowie Dithmarschen (340 Euro) zu verzeichnen. Ähnliche regionale Unterschiede lassen sich auch bei Mieten für andere Wohnungsgrößen beobachten.