Kiel

22-Jähriger treibt Männer mit Auto vor sich her: Prozess

05.03.2021, 01:35 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: picture alliance / Peter Steffen/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein 22-jähriger Mann soll nach einer Schlägerei in Neumünster einen Mann mit seinem Auto angefahren und einen zweiten derart bedroht haben, dass dieser sich mit einem Sprung über das Geländer einer Fußgängerbrücke retten musste. Anschließend soll der Angeklagte geflüchtet sein. Er muss sich von heute an wegen versuchten Totschlags vor dem Kieler Landgericht verantworten.

Der Anklage zufolge kam es Ende Juni 2020 zwischen dem Angeklagten und den beiden Geschädigten zu einer Schlägerei. Als diese sich entfernten, soll der Angeklagte sich in seinen Wagen gesetzt und auf dem Gehweg auf sie zugefahren sein. Dabei fuhr er demnach einen der Männer an, der dabei über das Brückengeländer stürzte und einen Beckenbruch erlitt. Der andere kam mit Schürfwunden davon, als er über das Geländer sprang. Das Schwurgericht hat vier Verhandlungstage festgesetzt. Das Urteil wird am 19. März erwartet.