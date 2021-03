Kiel

Ladenöffnung: Andrang in Norderstedt auch aus Hamburg

08.03.2021, 14:39 Uhr | dpa

Am ersten Tag der Geschäftsöffnung in Schleswig-Holstein nach wochenlangem Lockdown haben auch zahlreiche Hamburger einen Einkaufsbummel beim nördlichen Nachbarn unternommen. Im Norderstedter Herold-Center beispielsweise herrschte bereits am Montagvormittag lebhafter Betrieb; ein guter Teil der Parkplätze im Parkhaus war von Autos aus Hamburg belegt. Deutlich ruhiger ging es im Mode-Outlet in Neumünster und in der Kieler Innenstadt zu.

In Schleswig-Holstein als Vorreiter durften wegen relativ niedriger Corona-Infektionszahlen am Montag die Geschäfte wieder öffnen. Nur in Flensburg blieben die Läden geschlossen - dort ist die Corona-Lage deutlich angespannter als im Rest des Landes.