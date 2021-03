Kiel

Sunnefeldt wechselt im Sommer vom THW Kiel nach Leipzig

08.03.2021, 16:13 Uhr | dpa

Oskar Sunnefeldt wird den Handball-Rekordmeister THW Kiel nach Ablauf seines Vertrages am Saisonende verlassen. Wie die Kieler am Montag weiter mitteilten, schließt sich der schwedische Rückraumspieler im Sommer dem Bundesliga-Rivalen SC DHfK Leipzig an. "Wir sind froh, dass wir Oskar nach dem langfristigen Ausfall von Nikola Bilyk für uns gewinnen konnten und er spontan bereit war, uns zu unterstützen", sagte Geschäftsführer Viktor Szilagyi. "Er hat sich schnell integriert und die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt."

Der 22 Jahre alte Schwede war im Oktober vom dänischen Erstligisten SonderjyskE nach Kiel gekommen. Er gewann mit dem THW im Dezember die Champions League und bei der Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten mit Schweden die Silbermedaille. "Ich werde in den nächsten Monaten alles dafür tun, mit diesem tollen Team unsere Ziele zu erreichen. Erst dann beginnt für mich ein neuer, spannender Abschnitt."