Kiel

Kaum Veränderung bei Infektionen in Schleswig-Holstein

08.03.2021, 20:57 Uhr | dpa

Die Corona-Infektionszahlen in Schleswig-Holstein sind am Montag weitgehend konstant geblieben. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte 45,3 Ansteckungen je 100 000 Einwohner, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht (Datenstand: 8.3., 20.06 Uhr). Am Vortag lag der Wert bei 45,5 und am Montag vergangener Woche bei 49,7.

Am Montag wurden 97 Neuinfektionen gemeldet, etwas mehr als am Sonntag (83) und etwa so viele wie am Montag vor einer Woche (98).

Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen beträgt jetzt 1340. In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden mit Stand Montag 223 Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 64 Menschen, davon 43 mit Beatmung. Schätzungsweise sind inzwischen 39 600 Menschen genesen.