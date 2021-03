Kiel

Innenministerin legt Verkehrssicherheitsbericht vor

10.03.2021, 01:13 Uhr | dpa

Über die Entwicklung der Verkehrssicherheit auf Schleswig-Holsteins Straßen informiert am heutigen Mittwoch Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack. Die CDU-Politikerin stellt dazu in Kiel gemeinsam mit der Landespolizei den Jahresbericht für 2020 vor. 2019 war die Zahl der Verkehrsunfälle gegenüber dem Jahr 2018 um 1,6 Prozent auf 92 207 gestiegen. Es wurden 15 838 Menschen verletzt und damit 72 weniger als im Vorjahr. 100 Menschen wurden getötet (22 weniger). Einen starken Anstieg hatte es 2019 mit gut elf Prozent bei den Wildunfällen gegeben (17 590 Unfälle). An fast 4600 Unfällen waren Radfahrer beteiligt.