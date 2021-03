Kiel

Sütterlin-Waack: Strengere Regeln für Kleintransporter

10.03.2021, 11:02 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat die Einführung von Lenk- und Ruhezeiten bei Kleintransportern gefordert. "Ich werde dazu noch mal einen Vorstoß bei der nächsten Innenministerkonferenz starten", sagte Sütterlin-Waack am Mittwoch bei der Vorstellung des Verkehrssicherheitsberichts in Kiel. Zwar hätten die Innenminister bei ihrem Treffen 2019 bereits über das Thema diskutiert, es sei bislang aber "nix passiert". Die nächste Konferenz ist im Juni in Rust geplant.

Die Ministerin verwies auf den Anstieg der Todesfälle im Zusammenhang von Unfällen mit Kleintransportern bis 3,5 Tonnen und Lkw im Norden um 12 auf 32 Fälle im vergangenen Jahr. Die Zahl der gesamten Verkehrsunfälle war im Zuge der Corona-Pandemie 2020 dagegen um 13,5 Prozent auf 79 822 gesunken. "Es ist jetzt an der Zeit, dass die Regelungen für Lkw zu Lenk- und Ruhezeiten auch für Kleintransporter gelten", sagte Sütterlin-Waack.