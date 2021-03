Kiel

Kilian kritisiert Auszahlungsstopp der Corona-Hilfen

11.03.2021, 13:06 Uhr | dpa

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Lukas Kilian hat die vorübergehende Einstellung von Corona-Hilfen durch die Bundesregierung kritisiert. "Mit größtem Unverständnis haben wir die Reaktion von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zur Kenntnis nehmen müssen, einen vorsorglichen Stopp der Abschlagszahlungen aufgrund festgestelltem betrügerischen Missbrauchs in wenigen Fällen veranlasst zu haben", sagte Kilian am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Kiel. Zuvor hatte die Bundesregierung wegen Betrugsverdachts die Abschlagszahlungen auf Staatshilfen vorübergehend gestoppt.

"Das geht mit Sicherheit weit über das Ziel hinaus und schadet denen, die dringend auf die Hilfen angewiesen sind", sagte Kilian. Die Botschaft könne nur lauten: "Die Polizei kümmert sich um die Ermittlungen, das Bundesministerium muss jedoch umgehend die Mittel für alle berechtigten Antragsteller freigeben. Hier ist absolute Eile geboten."

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hatte am Mittwoch erklärt, derzeit keine Anhaltspunkte dafür zu haben, dass von Schleswig-Holstein aus Betrugsversuche bei Corona-Hilfen ausgegangen seien.