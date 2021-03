Kiel

Schleswig-Holstein setzt Bäderverordnung bis Ende März aus

11.03.2021, 15:29 Uhr | dpa

In den Tourismusorten Schleswig-Holsteins wird es bis 28. März keine Sonntagsöffnungen von Geschäften geben. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) setzte die sogenannte Bäderverordnung am Donnerstag bis Ende März aus. "Die Bäderverordnung dient dazu, dass sich Touristen an den Wochenenden Vorräte beschaffen können", sagte Buchholz der Deutschen Presse-Agentur. Weil touristische Übernachtungen derzeit nicht möglich seien, mache die Öffnung der Geschäfte keinen Sinn.

In Schleswig-Holstein dürfen Läden in 95 Städten und Gemeinden vom 15. März bis zum 31. Oktober und vom 17. Dezember bis zum 8. Januar sonntags jeweils sechs Stunden lang öffnen. Wegen der Corona-Pandemie sind die Hotels und Ferienwohnungen im Norden aktuell aber geschlossen. Über die Frage einer Öffnung der Beherbergungsbetriebe zu Ostern wollen die Regierungschefs von Bund und Ländern am 22. März entscheiden.