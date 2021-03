300 Teilnehmer

Demo gegen Corona-Maßnahmen in Kiel

13.03.2021, 15:57 Uhr | dpa

Bei einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen sind in Kiel 300 Menschen zusammengekommen. Auch eine Gegenveranstaltung hat sich formiert.

Zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen haben sich am Samstag bis zu 300 Teilnehmer in Kiel versammelt. Zu einer Gegendemonstration kamen bis zu 200 Teilnehmer, wie die Polizei am frühen Nachmittag berichtete. Am Zug der Corona-Maßnahmen-Kritiker waren auch rund 20 Traktoren beteiligt.



Teilnehmer trugen Transparente mit dem Slogan: "Schluss mit dem Lockdown". Ein Transparent der Gegendemonstranten trug die Aufschrift: "Hier sehen Sie nix außer Verschwörung, Antisemitismus, Menschenverachtung".