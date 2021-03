Kiel

Kirchen gedenken der Opfer der Corona-Pandemie

13.03.2021, 18:13 Uhr | dpa

Die Nordkirche und das Erzbistum Hamburg haben rund ein Jahr nach dem ersten Lockdown der Opfer und den Leidtragenden der Corona-Pandemie mit einem ökumenischen Gottesdienst gedacht. Ministerpräsident Daniel Günther sagte in einer Videobotschaft am Sonnabend in der Kieler Kirche St. Nicolai, er sei den Kirchen sehr dankbar, "dass sie uns allen die Gelegenheit geben, das, was wir erlebt haben, vor Gott zu tragen".

Fast 1400 Menschen in Schleswig-Holstein seien bisher an oder mit Corona gestorben. "An die denken wir heute und an ihre Angehörigen, die um sie trauern, die in diesen Zeiten zum Teil gar keine Gelegenheit gehabt haben, sich von ihnen zu verabschieden." Günther erinnerte auch an die Menschen, die von schweren Krankheitsverläufen oder Einschränkungen etwa im Kultur- oder Geschäftsleben betroffen seien.

Teilnehmer waren anderem Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, Bischof Gothart Magaard und Erzbischof Stefan Heße. Auch Vertreter verschiedener beruflicher und gesellschaftlicher Gruppen beteiligten sich nach Angaben der Kirche an der Gestaltung des Gottesdienstes.