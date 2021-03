Kiel

Nord-SPD sieht guten Start ins Superwahljahr

14.03.2021, 19:02 Uhr | dpa

Angesichts der sich abzeichnenden Landtagswahlergebnisse in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz spricht die Nord-SPD von einem guten Start ins Superwahljahr. "Rheinland-Pfalz beweist wie schon Hamburg, dass die SPD mit der richtigen Spitzenkandidatin, einem guten Programm und einer entschlossen kämpfenden Partei Wahlen gewinnen kann", sagte die stellvertretende Bundesvorsitzende und Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein, Serpil Midyatli, am Sonntag. Nach ersten Prognosen hat die SPD mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz mit mehr als 30 Prozent ihre Mehrheit klar verteidigt.

"In Baden-Württemberg ist das Abschneiden der SPD unter allerdings speziellen Rahmenbedingungen weniger erfreulich", sagte Midyatli. Dort könnten die Sozialdemokraten hinter Grünen, CDU und AfD auf Platz vier landen. Dennoch kam sie zu dem Schluss: "Der heutige Wahlsonntag unterstreicht, dass die SPD mit Olaf Scholz als bestem Kanzlerkandidaten und einem mutigen Zukunftsprogramm einen echten Führungsanspruch für die Bundestagswahl hat."