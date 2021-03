Kiel

Trotz Quarantäne: Stimmung bei Holstein Kiel "sehr positiv"

17.03.2021, 12:47 Uhr | dpa

Auch nach knapp einer Woche Quarantäne aufgrund von vier positiven Corona-Fällen wollen sich Spieler und Betreuer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel nicht unterkriegen lassen. "Von der Stimmung bin ich überrascht. Sie ist sehr positiv. Alle nehmen die Situation an", berichtete Jan Uphues, der Organisatorische Leiter der Lizenzspielerabteilung, den "Kieler Nachrichten" (Mittwoch). "Die erkrankten Personen haben leichte Symptome, aber allen geht es soweit gut. Alle haben täglich Kontakt zu unserem Mannschaftsarzt und sind gut betreut", fügte er hinzu.

Zum Gastspiel beim 1. FC Heidenheim waren die Kieler nach Bekanntwerden der Corona-Fälle am vergangenen Donnerstag gar nicht erst angereist, das Heimspiel an diesem Freitag gegen Hannover 96 kann wegen der 14-tägigen Isolation auch nicht stattfinden. Zudem befindet sich der Gegner selbst in Quarantäne.

Daher drohen den auch noch im DFB-Pokal-Halbfinale stehenden Kielern, die am 1. Mai bei Borussia Dortmund antreten müssen, im ohnehin eng getakteten Terminplan zum Saison-Endspurt mehrere englische Wochen.

"Wir stecken in der Planung für den gesamten April, während wir die nächsten Wochen über den Haufen werfen müssen", berichtete Uphues, dessen Kieler auch noch den Bundesliga-Aufstieg schaffen können. "Wir spielen eine richtig gute Saison, haben noch was vor und das Feuer, aus dieser Situation gut herauskommen zu wollen", betonte der 33-Jährige. "Sicher haben wir uns die nicht gewünscht und sie ist eine Herausforderung - aber das gilt nicht als Alibi."