Kiel

Regierung tritt bei Corona-Lockerungen auf die Bremse

17.03.2021, 17:15 Uhr | dpa

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen will die Landesregierung den Einzelhandel in einigen Regionen ab Montag wieder einschränken. In Pinneberg, Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg sowie Neumünster und Flensburg werde nur noch Termin-Shopping erlaubt, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch in Kiel. In diesen Regionen gebe es mehr als 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tage. Es soll auch möglich sein, direkt vor der Tür nach einem Termin zu fragen. In den anderen neun Kreisen und kreisfreien Städten bleibe der Handel auch in der kommenden Woche offen.

Günther betonte, angesichts der Infektionslage bestehe vor den Beratungen von Bund und Ländern am Montag keine Möglichkeit für weitere Öffnungen. Der Norden liege beim Infektionsgeschehen zwar unter dem Bundestrend, aber auch in Schleswig-Holstein habe die Inzidenz den vierten Tag in Folge über 50 gelegen, sagte er. Sie lag am Dienstagabend laut Landesregierung bei 53,8.

Wie es in den Hotels und Gaststätten weitergehen wird, will die Regierung nach der Ministerpräsidentenkonferenz entscheiden. "Wir müssen in dieser Situation weiter vorsichtig sein", sagte Günther. Noch Anfang März hatte er im Landtag erklärt, "wenn wir nicht über 100 (Inzidenz - Anmerkung der Redaktion) gehen, werden wir in Schleswig-Holstein Außengastronomie ermöglichen". Dass dies nun doch nicht passiert, begründete Günther mit Verabredungen der Bund-Länder-Runde. Der Norden sei in einigen Regionen nicht weit weg von der Marke 100.

Günther verwies auf den Stufenplan, der bei entsprechendem Infektionsgeschehen auch eine Rücknahme von Öffnungsschritten beinhaltet. Dieser Stufenplan habe sich bewährt. Am Dienstagabend war die Inzidenz im Kreis Segeberg mit 96,7 am höchsten, im Kreis Plön mit 24,1 am niedrigsten. In Regionen, in denen die Inzidenz auf über 100 steige, seien weitergehende Maßnahmen nötig, sagte Günther.

Keine Änderungen plant die Regierung in der kommenden Woche an den Kitas und in den Schulen. Der Unterricht findet dort genauso statt wie in der laufenden Woche. Die Regierung müsse "auch in den kommenden Wochen noch auf Sicht fahren", sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sagte, die Verteilung der ersten von rund 2,4 Millionen bestellten Tests für Schulen und Beschäftigte des Landes erfolge noch in dieser Woche. Für die dafür anfallenden Kosten in Höhe von rund zehn Millionen Euro stünden Mittel aus dem Notkredit zur Verfügung.