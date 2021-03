Kiel

Im Norden wird wieder mit Astrazeneca geimpft

18.03.2021, 22:21 Uhr | dpa

In Schleswig-Holstein sollen ab Freitag wieder Corona-Schutzimpfungen mit dem Mittel von Astrazeneca verabreicht werden. Bereits abgesagte Impftermine seien wieder gültig und ausgefallene würden nachgeholt, teilte Gesundheitsminister Heiner Garg am Donnerstagabend in Kiel mit. Hintergrund der Entscheidung sei die Einschätzung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA, dass der Nutzen der Impfungen mit Astrazeneca weiterhin die mit einer Impfung verbundenen Risiken überwiege.

Am Abend hatten sich das Bundesgesundheitsministerium und die Ständige Impfkommission der EMA-Bewertung angeschlossen. "Es ist richtig und wichtig, dass eine fachlich fundierte Prüfung die Basis für die Fortsetzung des Impfens ist", sagte Garg. Schleswig-Holstein richte sich nach den Vorgaben der europäischen und nationalen Fachbehörden und werde die Impfungen am Freitag wiederaufnehmen. "Das ist eine gute Nachricht für den Impffortschritt und damit für den Schutz aller Bürgerinnen und Bürger."

Deutschland und andere EU-Länder hatten die Nutzung des Impfstoffs nach Berichten über Nebenwirkungen gestoppt. Auch in Schleswig-Holstein habe es nach Informationen des Ministeriums in einer Klinik einen Fall einer Hirnvenen-Thrombose in zeitlichem Zusammenhang mit einer Astrazeneca-Impfung gegeben. Die betroffene Patientin sei inzwischen auf dem Weg der Besserung, hieß es.