Kiel

Bundestagswahl: Stegner soll auf Platz 3 der SPD-Landesliste

20.03.2021, 13:32 Uhr | dpa

SPD-Landtagsfraktionschef Ralf Stegner soll auf der Landesliste der schleswig-holsteinischen SPD zur Bundestagswahl auf Platz 3 antreten. Dies geht aus dem einstimmigen Listenvorschlag des Landesvorstandes hervor, den die Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Samstag in Kiel bekanntgab. Vor Stegner (61) rangieren demnach der Vorsitzende der SPD-Landesgruppe im Bundestag, Sönke Rix (45), und die Bundestagsabgeordnete Nina Scheer (49), die sich 2019 im Duo mit Karl Lauterbach um den SPD-Vorsitz beworben hatte. Über die Landesliste für die Bundestagswahl am 26. September entscheidet die Landeswahlkonferenz der Nord-SPD an diesem Freitag in Neumünster. Derzeit ist die Landespartei mit sechs Abgeordneten im Bundestag vertreten.