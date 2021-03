Kiel

Landtag entscheidet über Notausschuss für Krisenzeiten

26.03.2021, 02:02 Uhr | dpa

Ein Notausschuss soll in extremen Ausnahmesituationen in Schleswig-Holstein den Landtag ersetzen. Über die dafür notwendige Verfassungsänderung entscheidet das Parlament am Freitag (ab 10.00 Uhr). CDU, SPD, Grüne, FDP und SSW haben dazu einen gemeinsamen Gesetzentwurf eingebracht. Der Notausschuss soll aus mindestens elf Mitgliedern bestehen und dann tagen, wenn dies dem gesamten Landtag aufgrund einer Naturkatastrophe, Seuchengefahr, eines besonders schweren Unglücksfalls oder einer drohenden Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung nicht möglich ist.

Weitere Themen am Freitag sind die Digitalisierung an den Hochschulen und die Hilfen für die Kultur in der Corona-Pandemie.