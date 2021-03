Kiel

Umweltminister Albrecht begrüßt Beschlüsse zur Agrarreform

26.03.2021, 15:01 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat die Beschlüsse der Agrarministerkonferenz zur nationalen Umsetzung der EU-Agrarreform begrüßt. "Trotz des massiven Widerstands von CDU, CSU und FDP haben wir durchgesetzt, dass nicht nur ein Einstieg in den Umstieg bei der Agrarförderung geschafft wird", sagte Albrecht am Freitag in Kiel. Bis 2027 werde fast die Hälfte der Mittel an zusätzliche Leistungen für Klima, Umwelt und Tierwohl gebunden. Damit sei der Umbau der Landwirtschaft zumindest finanziell sichergestellt.

Die Agrarminister von Bund und Ländern hatten sich am Freitag nach zähen Verhandlungen auf Eckpunkte für eine umweltfreundlichere Landwirtschaft geeinigt. Sie verständigten sich unter anderem darauf, künftig 25 Prozent der Direktzahlungen an deutsche Landwirte an Umweltauflagen zu knüpfen.