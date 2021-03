Kiel

Schleswig-Holstein: Vereinssport als Modellprojekt möglich

26.03.2021, 15:19 Uhr | dpa

Vereinssport soll vom 19. April an in Modellprojekten trotz Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein wieder möglich sein. Kreise, Städte und Gemeinden könnten sich bis zum 7. April mit einen Konzept bewerben, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Freitag. Auch seien Bewerbungen von im Landessportbund organisierten Vereinen und kommunalen Einrichtungen wie Schwimmstätten möglich.

Neben Beschränkungen der Gruppengrößen auf 24 Personen im Freien und 12 in Hallen seien ein Schutz- und Hygienekonzept sowie eine IT-gestützte Nachverfolgung gefordert. Wer als Sportler teilnehmen möchte, müsse jeweils einen tagesaktuellen negativen Coronatest vorweisen. Die auf zunächst vier Wochen begrenzten Modellprojekte in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern sollen wissenschaftlich begleitet werden. Damit ein Kreis oder eine Kommune teilnehmen kann, muss die Inzidenz mindestens eine Woche lang unter 100 liegen. Die Inzidenz gibt die Zahl der Corona-Infektionen innerhalb von sieben Tagen je 100 000 Einwohner an.