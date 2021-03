Kiel

Nord-Grüne wählen für Bundestag: Habeck will auf Platz 2

27.03.2021, 01:42 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Grüne wollen heute in Kiel ihre Landesliste für die Bundestagswahl beschließen. Angesichts der Umfragen hoffen sie auf eine Verdopplung ihrer derzeit drei Mandate. Für die ersten vier Plätze liegen vier Bewerbungen vor: Luise Amtsberg, Ingrid Nestle und Konstantin von Notz wollen auf den Plätzen 1, 3 und 4 ihre Sitze verteidigen. Auf Platz 2 möchte der Parteivorsitzende Robert Habeck in den Bundestag einziehen. Der ehemalige Landes-Umweltminister will zudem im Wahlkreis Flensburg-Schleswig der CDU-Bundestagsabgeordneten Astrid Damerow das Direktmandat abspenstig machen. Für die Listenplätze ab 5 sind bei den Grünen zahlreiche Bewerbungen eingegangen.