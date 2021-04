Kiel

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter

02.04.2021, 21:59 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter leicht auf jetzt 72,5 zurückgegangen. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel vom Karfreitag hervor (Stand: 2. April, 20.36 Uhr). Vor einer Woche hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen bei 65,5 gelegen. Der bundesweite Durchschnitt betrug laut Robert Koch-Institut am Freitagmorgen 134,0.

Zwei Kreise in Schleswig-Holstein überschritten die Marke von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner: Segeberg (132,8) und Pinneberg (118,9).

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen lag bei 340 (Donnerstag: 358). Am Freitag vergangener Woche waren es 378. Die Zahl der Corona-Toten stieg um einen Fall auf 1439. Im Krankenhaus wurden 183 Corona-Patienten behandelt, 54 von ihnen intensivmedizinisch; 32 wurden beatmet. Etwa 43 200 Menschen sind nach einer Infektion den Angaben zufolge inzwischen genesen.