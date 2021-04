Kiel

Aufstiegschance nähren: Holstein Kiel will punkten

06.04.2021, 05:40 Uhr | dpa

Holstein Kiel will im Nachholspiel beim 1. FC Heidenheim den Anschluss an das Spitzentrio der 2. Fußball-Bundesliga herstellen. Drei Tage nach dem 1:2 beim VfL Bochum dürfen die viertplatzierten Störche am heutigen Dienstag (18.30 Uhr/Sky) beim heimstarken FCH dann aber nicht wieder als Verlierer vom Feld gehen.

"Wir freuen uns auf das Match und werden wieder versuchen, zu punkten", kündigte Trainer Ole Werner an. Er ist froh, dass es für die Kieler rasch weiter geht und will nur nach vorn schauen, denn es ist erst das zweite von sieben Spielen für Holstein im April. Ob Stürmer Janni Serra, der zuletzt wegen Knieproblemen pausierte, in Heidenheim schon wieder mitwirken kann, ist noch offen. "Es besteht aber Hoffnung", berichtete Werner.