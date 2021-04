Wieder Spielausfall

Holstein-Kiel-Coach befürchtet enorme Quarantänefolgen

13.04.2021, 07:06 Uhr | dpa

Kurz nachdem der Spielbetrieb für die Kieler wieder begonnen hatte, gab es die nächste Hiobsbotschaft. Die Mannschaft befindet sich erneut in Quarantäne – der Trainigsbetrieb steht weitestgehend still.

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel sieht sich wegen der zweiten 14-tägigen Corona-Zwangspause binnen sechs Wochen vor enorme Probleme gestellt. Es sei "vermutlich eine einmalige Situation, dass eine Profimannschaft innerhalb von anderthalb Monaten vier Wochen aus dem Trainingsbetrieb genommen wurde, während die Konkurrenz diese sechs Wochen komplett nutzten konnte", sagte Trainer Ole Werner am Montag. Einige seiner Spieler seien zum dritten Mal in dieser Saison in Isolation.

Werner sprach von großen Auswirkungen, "was Spielrhythmus angeht, was Abstimmungen untereinander angeht, was auch mentale Faktoren angeht, weil es extrem schwer ist, innerhalb von anderthalb Monaten vier Wochen in seiner eigenen Wohnung zu sitzen, teilweise allein". Der Coach befürchtet auch "körperlichen Folgen, weil der Trainingszustand nach so einer Pause natürlich nicht der sein kann, den man normalerweise hat, wenn man Zweitliga-Spiele bestreitet".

Trainingsausfall lässt Team zurückfallen

Werner appelliert: "Wir werden untereinander und auch von außen jede Unterstützung brauchen, um die Saison zu Ende führen zu können." Der 32 Jahre alte Coach hofft, dass seine Mannschaft von schweren Verletzungen verschont bleibt. Von "großen Träumen" will er nicht mehr reden. Die Kieler standen zwischenzeitlich auf einem Aufstiegsplatz, sind aber nach der ersten Team-Quarantäne durch zwei Niederlagen zurückgefallen. Ein ähnliches Szenario droht erneut.

Lediglich die Spieler, die verletzt waren oder bei der Partie in Heidenheim (0:1) am vergangenen Dienstag nicht im Kader standen, konnten am Montag trainieren. Für die Profis in Quarantäne, die Ergometer erhalten, gibt es einen Trainingsplan. An einigen Tagen soll gemeinsam über Video trainiert werden. Die Quarantäne endet am 20. April. Tags darauf ist das Spiel gegen Sandhausen angesetzt.

Wegen der Quarantäne der Mannschaft müssen erneut zwei Spiele abgesagt werden. Die Partie gegen den 1. FC Nürnberg am kommenden Wochenende sowie das terminierte Punktspiel der Kieler gegen Hannover 96 finden nicht statt.