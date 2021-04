Kiel

Verbotenes Autorennen in Kiel: 21-Jähriger vor Gericht

21.04.2021, 03:03 Uhr | dpa

Vor dem Amtsgericht Kiel muss sich am Mittwoch (11.00 Uhr) ein 21-Jähriger wegen eines illegalen Autorennens in der Kieler Innenstadt verantworten. Laut Anklage überfuhr der bei dem Rennen am 11. Mai 2020 eine rote Ampel. Dabei sei er mit seinem Luxuswagen in einen vorfahrtsberechtigten Bus geprallt und danach gegen ein Straßenschild geschleudert. Der Busfahrer wurde den Angaben zufolge verletzt. Es sei erheblicher Sachschaden entstanden.

Tatort des verbotenen Rennes war laut Anklage die Kieler Werftstraße. Der zweite Fahrer, der ebenfalls einen Oberklasse-Wagen gesteuert haben soll, wurde bislang nicht ermittelt.

Bei der Anklage geht es um ein unerlaubtes Autorennen in Tateinheit mit Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Dafür drohen Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. Wenn der Heranwachsende einem Jugendlichen gleichgestellt werden sollte, kommt nach Gerichtsangaben eine Strafe nach dem Jugendgerichtsgesetz in Betracht, etwa Weisungen, ein Verkehrssicherheitstraining oder ähnliches.