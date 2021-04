Kiel

Klares Votum für Midyatli: SPD wählt neuen Landesvorstand

25.04.2021, 02:36 Uhr | dpa

Die SPD in Schleswig-Holstein entscheidet heute definitiv über ihren neuen Landesvorstand. Dafür zeichnet sich eine klare Wiederwahl der Landesvorsitzenden Serpil Midyatli ab. Bei einer digitalen Abstimmung auf einem Online-Parteitag hatte die 45-Jährige am Samstag rund 89 Prozent der Stimmen bekommen. Die seit zwei Jahren amtierende Midyatli hatte keinen Gegenkandidaten. Da die Satzung keine digitalen Wahlen vorsieht, wurde für Sonntag eine Urnenwahl in sechs Städten angesetzt. Das Ergebnis wird am Abend erwartet.