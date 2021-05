Kiel

Schleswig-Holsteins Grüne wählen neuen Landesvorstand

01.05.2021, 02:33 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Grünen-Doppelspitze Ann-Kathrin Tranziska und Steffen Regis kandidiert auf einem Landesparteitag am Samstag in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) erneut. Beide führen den Landesverband seit 2017. Auf dem zweitägigen Parteitag, den der Großteil der 130 Delegierten online verfolgen wird, geht es auch um Inhalte. Am Samstag stehen Bildungsgerechtigkeit, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche sowie die Arbeit im Mittelpunkt. Am Sonntag soll es um Klimaschutz gehen. Dazu wird Umweltminister Jan Philipp Albrecht reden. Er ist ein möglicher Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Frühjahr 2022. Eine Entscheidung über die Spitzenkandidatur der Partei ist noch nicht gefallen.