Kiel

Baltic Hurricanes verpflichten US-Amerikaner Carr

02.05.2021, 10:42 Uhr | dpa

Die Kiel Baltic Hurricanes haben sich für die kommende Saison in der German Football League mit einem weiteren US-Amerikaner verstärkt. Passempfänger Weston Evan Mozée Carr schließt sich den Norddeutschen an und wird wie seine Landsleute Darin Hungerford und Joe Germinerio am Montag in Kiel erwartet.

"Der Trainerstab der Canes gab mir das Gefühl, dass sie an mich glauben. Auf der anderen Seite der Welt Football zu spielen ist definitiv ein Traum, und ich kann es kaum erwarten, Kiel zu erkunden", sagte Carr. Der 23-Jährige fügte hinzu: "Ich hoffe, ich kann diese Saison dabei helfen, dass wir die Playoffs erreichen."

In den USA spielte Carr unter anderem für das Team der Azusa Pacific University in der Nähe von Los Angeles. Daher gibt es zu den Kielern eine besondere Verbindung, da auch Mark Speckman, Vater von Hurricanes Offensive Coordinator Timothy Speckman, einst für die College-Auswahl aufgelaufen war.