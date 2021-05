Flensburg

Neue Anwurfzeit für Handballer in der Champions League

06.05.2021, 12:18 Uhr | dpa

Das Viertelfinal-Rückspiel der Handballer der SG Flensburg-Handewitt in der Champions League hat eine neue Anwurfzeit bekommen. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, beginnt die Partie gegen den dänischen Vertreter Aalborg HB am 19. Mai um 20.45 Uhr. Nordrivale THW Kiel tritt bereits zwei Stunden zuvor um 18.45 Uhr beim französischen Meister Paris Saint-Germain an.

Die Hinspiele stehen bereits in der kommenden Woche an. Der THW empfängt Paris am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN), Flensburg tritt am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) in Aalborg an.