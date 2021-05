Kiel

In weiteren Kreisen Präsenzunterricht für alle Schüler

07.05.2021, 15:44 Uhr | dpa

In den Kreisen Dithmarschen und Rendsburg-Eckernförde dürfen von Montag an wieder die Schüler aller Klassen zum Unterricht in die Schule gehen. Das teilte das Bildungsministerium am Freitag mit. Grund sind die gesunkenen Corona-Zahlen. In Dithmarschen lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen mit Stand Donnerstagabend bei 47,3 und in Rendsburg-Eckernförde bei 30,6.

Auch in Flensburg, Nordfriesland, Plön und Schleswig-Flensburg haben nach Ministeriumsangaben alle Jahrgänge Präsenzunterricht. In den restlichen Kreisen und kreisfreien Städten trifft dies mit Ausnahme von Herzogtum Lauenburg auf die Klassen 1 bis 6 zu. Abschlussklassen haben jeweils Präsenzangebote.