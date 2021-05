Kiel

Landtagssitzung ohne Regierungschef: Günther mit Infekt

19.05.2021, 10:34 Uhr | dpa

Ohne den erkrankten Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) hat der Landtag in Kiel am Mittwoch seine dreitägigen Beratungen begonnen. Günther habe seine Teilnahme wegen eines Infektes abgesagt, sagte ein Regierungssprecher. Der Ministerpräsident werde seine Amtsgeschäfte am Freitag wieder aufnehmen. Das Parlament diskutierte zunächst in einer Aktuellen Stunde über Antisemitismus. Im Anschluss geht es um die Corona-Situation.