Kiel

Deutsche Kreuzfahrtsaison startet in Kiel

22.05.2021, 02:38 Uhr | dpa

Am Pfingstwochenende startet die krisengeschüttelte Kreuzfahrtbranche in Kiel die Saison in Deutschland. Den Anfang macht heute Abend die "Aidasol" der Carnival-Tochter Aida Cruises; das Schiff wird von der schleswig-holsteinischen Hauptstadt zu einer Kurztour in die Ostsee aufbrechen. Einen Tag später folgt Tui Cruises mit "Mein Schiff 1", ebenfalls mit einer "Blauen Reise", bei der die Urlauber ohne Landgang die ganze Zeit auf der Ostsee bleiben.

Nach dem ersten Corona-Schock und dem sommerlichen Neustart 2020 sowie dem erneuten Lockdown im Herbst ist dies der zweite Anlauf, mit dem die Reedereien an den jäh unterbrochenen langjährigen Kreuzfahrtboom anknüpfen wollen.

Die Landesregierung von Schleswig-Holstein hatte dank gesunkener Infektionszahlen den Tourismus zum 17. Mai geöffnet - unter strengen Vorgaben dürfen Reisende überall ins Land. "Dies ist ein wichtiger und richtiger Schritt. Der Seetourismus ist von großer regionalwirtschaftlicher Bedeutung und gibt den Menschen ein Stück Freiheit zurück", sagte der Geschäftsführer der Seehafen Kiel GmbH, Dirk Claus, am Freitag.