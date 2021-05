Kiel

Schleswig-Holsteins Industriebetriebe machen mehr Umsatz

26.05.2021, 11:27 Uhr | dpa

Die größeren Industriebetriebe in Schleswig-Holstein haben im ersten Quartal wieder mehr Umsätze gemacht. Diese stiegen im Vergleich zu den ersten drei Monaten 2020 um 2,6 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Auch gegenüber dem ersten Quartal 2019 - und damit vor der Corona-Pandemie - stiegen die Umsätze um 1,5 Prozent. Laut Statistikamt zog der Inlandsabsatz im Vorjahresvergleich um 4,9 Prozent an. Im Ausland verzeichneten die Industriebetriebe hingegen einen Rückgang um 0,5 Prozent.

Erfasst wurden laut Statistikamt 541 Betriebe des verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden mit mindestens 50 Mitarbeitern. Das waren zehn Prozent weniger Betriebe als im Vorjahreszeitraum.