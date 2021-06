Kiel

Landtag berät über Klimaschutz und Kommunalwahlrecht

17.06.2021, 01:42 Uhr | dpa

Der Klimaschutz in Schleswig-Holstein rückt am Donnerstag in den Mittelpunkt der Landtagsberatungen in Kiel. Erstmals beraten die Abgeordneten den Entwurf von Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) für ein neues Klimaschutzgesetz. Die Landesregierung will es beim Bau gewerblicher Immobilien zur Pflicht machen, eine Solaranlage zu installieren. Das soll auch gelten, wenn ein Nichtwohngebäude ein neues Dach bekommt. Aber auch für Eigenheime hat das Gesetz Folgen. Eine neue Heizung muss mindestens 15 Prozent des jährlichen Energiebedarfs aus Öko-Energie decken.

Am Nachmittag befasst sich das Parlament mit dem Kommunalwahlrecht. Der SSW schlägt vor, dass jeder, der seit mindestens vier Jahren seinen ständigen Wohnsitz hierzulande hat, auf kommunaler Ebene wählen kann und auch gewählt werden darf.