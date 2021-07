Kiel

Holstein Kiel gegen Dänemarks Meister Bröndby 1:1

10.07.2021, 16:26 Uhr | dpa

Holstein Kiel hat auch im zweiten Testspiel vor der neuen Saison keinen Sieg errungen. Der Fußball-Zweitligist kam am Samstag im heimischen Trainingszentrum gegen den dänischen Meister Bröndby IF zu einem 1:1 (0:1). Die Dänen gingen durch Kevin Mensah in Führung (7. Minute). Den Ausgleich erzielte Innenverteidiger Marco Komenda (66.). Die Zugänge Patrick Erras, Steven Skrzybski und Fiete Arp standen in der Startelf.

Die Mannschaft von Trainer Ole Werner hatte in der vergangenen Woche bereits gegen einen dänischen Erstligisten gespielt. Gegen Pokalsieger Randers FC gab es eine 1:2-Niederlage. Schon am nächsten Mittwoch treten die Schleswig-Holsteiner beim Bundesligisten VfL Wolfsburg an. Drei Tage später testen sie beim Drittligisten Hallescher FC.