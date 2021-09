Kiel

Gasgeruch sorgt für Einsatz der Feuerwehr in Kiel

09.09.2021, 11:20 Uhr | dpa

Gasgeruch hat am Donnerstag in Kiel einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Gegen 10.00 Uhr wurden die Beamten über Gasgeruch im Stadtteil Wik informiert, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Einsatzkräfte bestätigten dies wenig später vor Ort. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Der betroffene Bereich wurde gesperrt. Die Ursache war zunächst unklar. Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" darüber berichtet.