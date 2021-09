Kiel

Schleswig-Holstein Gourmetfestival startet am Sonntag

23.09.2021, 07:23 Uhr | dpa

Das Schleswig-Holstein Gourmetfestival startet am Sonntag in seine 35. Saison. Los geht es in diesem Jahr eher ungewöhnlich - nämlich nicht mit einer großen Auftaktgala, sondern mit der "7. Tour de Gourmet Solitaire", einem Restaurant-Hopping für Alleinreisende ab 40 Jahren. Insgesamt werden bis April neben den Gastgebern 15 ausgezeichnete Gastköche und Gastköchinnen aus Deutschland, Dänemark, Frankreich und der Schweiz auf 35 Veranstaltungen in ganz Schleswig-Holstein ihr Handwerk präsentieren. Die Gäste teilen dabei jeweils ein Wochenende lang Herd und Küche mit den Küchenchefs der heimischen Restaurants. Die Preise für die Veranstaltungen liegen zwischen 110 Euro und 189 Euro für Menü und begleitende Getränke. Das 1987 gegründete Festival gilt als ältestes Gourmetfestival Deutschlands.

Die vergangene Saison war stark durch Corona und den Monate langen Lockdown geprägt. Sie wurde daher bis in den Juni 2021 verlängert. Insgesamt konnten so 13 der geplanten 35 Veranstaltungen zum Teil in den Gärten der Mitgliedsrestaurants stattfinden. Auch diese Saison gelte weiterhin, "sich mit dem Virus zu arrangieren, ohne lähmende Angst, aber mit gebührendem Abstand und gebotener Vorsicht", teilten die Organisatoren mit.

Zu den diesjährigen Gastköchen zählen Vertreter der Fusion-Küche wie der Schweizer Sternekoch Philipp Heid, aber auch René Mammen aus dem dänischen Aarhus ist dabei, der ebenfalls mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist. Außerdem sind unter anderem wieder Berlins einzige Sterneköchin Sonja Frühsammer, Mecklenburg-Vorpommerns Nummer Eins Sterne-Koch Ronny Siewert sowie die Zwei-Sterne-Köche Nils Henkel, Christoph Rüffer und Michael Kempf dabei. Auch neue Gastköche wie die Zwei-Sterne-Köche Jan-Philipp Berner und Tony Hohlfeld zeigen bei diesem Festival ihr Können. Der Mix an neuen und bewährten Köchen und Köchinnen sorge für Zugkraft und immer wieder für große Begeisterung, teilten die Organisatoren des Festivals mit.