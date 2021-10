Kiel

Buchholz rechnet im Herbst mit Tourismus-Wachstum im Norden

15.10.2021, 12:31 Uhr | dpa

Tourismusminister Bernd Buchholz rechnet mit einem kräftigen Schub für die Branche in Schleswig-Holstein im Herbst. "Die Buchungslage für die Monate Oktober und November ist hervorragend im Vergleich zu den Vorjahren", sagte der FDP-Politiker am Freitag bei der Vorstellung des Tourismusbarometers von Sparkassen- und Tourismusverband in Kiel. "Legt man die Erfahrungen aus dem letzten Jahr zugrunde, dann ist für den Spätsommer und Herbst 2021 ebenfalls ein Erreichen des Niveaus vor Corona realistisch." Damit könnten die Betriebe einen Teil ihrer Verluste im Zuge der Pandemie aus den ersten vier Monaten des Jahres wieder ausgleichen.

Laut Tourismusbarometer ist die Gästezufriedenheit im Ländervergleich immer noch hoch, aber wie bundesweit auch im Norden im Vorjahresvergleich leicht gesunken. Buchholz warnte davor, bei den Zimmerpreisen zu überdrehen.